Aizdedzina palmu un aizvaino Trampu – kulta grupa "Green Day" "spridzina" uz skatuves "Coachella" festivāla laikā

Uzstāšanās laikā grupas solists Bilijs Džo Ārmstrongs arī vērsa uzmanību prezidentam Donaldam Trampam un viņa administrācijai, izmainot dažus vārdus populārajā dziesmā “American Idiot”. Tā vietā, lai dziedātu "I’m not a part of the redneck agenda" (“Es neiederos konservatīvo dienaskārtībā”), viņš dziedāja: "I’m not a part of a MAGA agenda" (“Es neiederos MAGA dienaskārtībā”).