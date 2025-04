Kaspars Daugaviņš pilnībā atteicies no alkohola lietošanas

Atgriežoties pie viņa lēmuma pavisam atteikties no alkohola, Daugaviņš teic, ka tam tāda liela iemesla neesot: "Gribēju pamēģināt – kā ir." Plāns esot atteikties no alkohola uz visiem laikiem. Daugaviņš dalās pārdomās, ka, viņaprāt, aizvien vairāk sportistu atsakās no alkohola lietošanas, kas tikai esot uz labu. Pat svētku reizes nebūs iemesls, lai paceltu vīna glāzi. Viņš jūtoties labi un pie tā arī pieturēšoties.