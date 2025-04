FOTO: eksprezidenti, mūziķi, influenceri - tikai daži no tiem, kuri apmeklējuši filmas "Debitants" pirmizrādi

Mārtiņš Sesks ir viens no Latvijas labākajiem rallija braucējiem, kurš ir guvis vairākus panākumus rallija sacensībās. Viņš ir piedalījies daudzās starptautiskās sacensībās un ir ieguvis atzinību no rallija cienītājiem. 2022. gadā gadā Sesks guva savu pirmo uzvaru Eiropas rallija čempionātā. Viņš turpinot tēva un vectēva iesākto autosporta tradīciju. Viņa tēvs, Uldis Sesks, ir ne tikai bijušais rallija braucējs, bet arī politiķis, kurš no 1997. līdz 2018. gadam bija Liepājas mērs.