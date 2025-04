Pašmāju slavenības dodas izgaršot pārsteidzošo Āziju neaizmirstamā ceļojumā uz Ķīnu, Honkongu un Makao

Kā pirmais vadību pār grupas plāniem un budžetu uzņemsies Rūdolfs Kugrēns. Viņš nolēmis Honkongu apskatīt, staigājot ar kājām, kas ne visiem grupas biedriem būs pa prātam. Honkonga ir viena no dārgākajām pasaules vietām - šeit, piemēram, degvielas litrs maksā 3,40 eiro, līdz ar to arī maltītes ieturēšana vai nakšņošana jūtami sit pa kabatu. Ēšanas dēļ radīsies arī vienas no pirmajām grupas nesaskaņām, kad Rūdolfs četrotni vedīs diezgan tālā pastaigā uz kādu īpašu brokastu vietu. Līst lietus, māc izsalkums un ceļš nav no tiem patīkamākajiem. Nonākot galā, četrotne secina, ka pie vietas, kur viņus atvedis grupas vadītājs, ir pamatīga rinda. Turklāt tā nav nekāda kafejnīca, bet gan beķereja, kur nopirktās bulciņas jāņem līdzi un jāēd ārā – lietū…