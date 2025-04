Neiburgi par gandrīz pusmiljonu eiro tirgo vēsturisku dzimtas īpašumu Jūrmalā

Sava mūža beidzamos gadus dzimtas īpašumu apsaimniekošanai veltīja rakstniece, tulkotāja un māksliniece Andra Neiburga, kas 2019. gadā aizgāja viņsaulē. Andra ceturtdaļu Bulduru īpašuma ieguva 2003. gadā – kā liecina Zemesgrāmatā publiskotie dati, to viņai dāvinājis tēvs Andrejs Ludvigs Neiburgs. Pēc Neiburgas nāves viņas ceturtdaļa tika bērniem Aleksandram Ludvigam Brežem un Katrīnai Neiburgai, bet 2022. gada aprīlī no viņiem daļas nopirka Neiburgu īpašumi. Šis uzņēmums, kā rāda "Lursoft" pieejamā informācija, daļēji gan pieder viņiem pašiem – "Neiburgu īpašumu" līdzīpašnieki ir daudzi Neiburgu dzimtas pārstāvji. Tā nu 2022. gada aprīlī par 195 tūkstošiem eiro uzņēmums Bulduru īpašumu nopirka “paši no sevis”. Un, lai gan īpašnieku sarakstā ir deviņi cilvēki, kā patiesā labuma guvēja Neiburgu īpašumos norādīta uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Katrīna Neiburga. Viņas vadībā uzņēmumam, kas kūrē arī Vecrīgas sirdī esošo dizaina apartamentu viesnīcu un restorānu "Neiburgs" un ne tikai to, klājas itin labi – 2023. gadā bijis gandrīz 1,3 miljonus eiro liels apgrozījums un uzrādīta 105 tūkstošu eiro peļņa.