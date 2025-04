Trekno gadu zvaigzne Aldis Ozols atkal miljonārs - tagad "TikTokā"

Aldis arī pamanījās piedalīties populārajā TV dziedāšanas šovā "Divas zvaigznes". Bet pēc 2008. gada nekustamo īpašumu tirgus kraha sāka izplatīties runas, ka Ozols izputējis. Cietis zaudējumus darījumos nekustamo īpašumu tirgū, no miljonāra kļuvis par vienu no lielākajiem nodokļu parādniekiem valstī. No materiālām vērtībām viņš bija pārgājis pie garīgajām, biznesu nomainot pret gida darbu, vedot ceļotāju grupas uz Tibetu, interesējās par Austrumu filozofiju, apmeklēja jogas nodarbības. Ozolam nācās pārdot gan māju un dzīvokļus, gan lepnos auto un pa galvaspilsētas ielām pārvietoties kājām. Tad nu uzņēmējs nolēma doties uz Āfriku – cerībā nopelnīt miljonus, meklējot zeltu un dimantus Ganā. Tiesa gan, pie milzu turības, rokot zeltu, netika. 2016. gadā tiesa atzina Ozolu par oficiāli bankrotējušu. Bet viņš tikmēr ļoti nopietni nodarbojās ar smagatlētiku, trenējās, uzaudzēja muskuļus un pat piedalījās sacensībās.