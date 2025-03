Šovu zvaigznei Magonei viņas Ventis pieprasa tūlītēju skaidrību par attiecību nākotni

Ventis izsaka neizpratni par to, kāpēc Magone vispār piekrita doties ceļojumā kopā ar viņu, ja viņa nevēlas ar viņu kopā būt. Magone skaidro, ka vēlas iepazīt Venti dzīvē, bet Ventis pauž, ka viņa izvairās no tiešas atbildes sniegšanas. Abi nonāk pie secinājuma, ka viņiem ir no jauna jāiepazīstas. Magone pauž, ka viņai vajadzīgs pavadonis, kas spēj parūpēties par viņu un palīdzēt ikdienas darbos.

Ventis apsūdz Magoni fantazēšanā, bet Magone aizstāvas. "Tev ir vajadzīgs pavadonis dzīvei?" jautā Ventis un atgādina viņai senu izteicienu: "Jūtu d***anu, bet klausos!" Magone atbild, ka nav dzirdējusi šādu izteicienu. Ventis paskaidro Magonei, ka viņa nevar prasīt labu attieksmi pret sevi, ja pati pret Venti izturas slikti.