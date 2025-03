Koncertzālē "Palladium" uzstāsies britu dziedātājs Benkss.

Pēc vairāku minialbumu izdošanas 2018.gadā Benkss laida klajā debijas albumu "Village". Tam sekoja "For My Friends" 2021.gadā un "Lies About The War" 2022.gadā. Viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā, piemēram, "Nas", "Asap Rocky" un "Adekunle Gold".