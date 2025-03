Astoņīšu māte Natālija Sulemana lauž mītus: no kautrīgas teicamnieces līdz skandalozai slavai – patiesība, ko pasaule nesaprata!

Tomēr gadiem ilgi viņa pieņēma un pat izmantoja pasaules radīto tēlu, pārdodot fotogrāfijas un intervijas, kā arī piedaloties pieaugušo filmā. Kā viņa pati apgalvo, tikai un vienīgi, lai uzturētu savu ģimeni. 2013. gadā Sulemana nolēma pamest dzīvi uzmanības centrā, lai atgūtos, dziedinātos un pievērstos bērniem. Viņa atteicās no segvārda Nadja (ko lietoja iepriekšējā dzīves posmā) un tagad stāsta savu versiju par notikumiem telekanāla “Lifetime” biogrāfiskajā filmā “Es biju oktomamma” (“I Was Octomom”) un dokumentālajā seriālā “Oktomammas atzīšanās” (“Confessions of Octomom”).