Slapjas ūsas, izģērbšanās un smakojoši augļi. Pašmāju slavenības ceļošanas šovā dodas uz Šrilanku

Kā pirmais grupas vadītāja lomā iejutīsies Miks Galvanovskis. Skatītājiem būs unikāla iespēja palūkoties, kā Miks izskatās ar slapjām ūsām – viņš pats apgalvo, ka publiski līdz šim neviens ko tādu nav redzējis. Viens no pirmajiem apskates objektiem Šrilankas galvaspilsētā Kolombo būs Sarkanā mošeja. To var apmeklēt, saģērbjoties tikai saskaņā ar musulmaņu tradīcijām. Neraugoties uz to, ekskursijas laikā gids diezgan aktīvi pievērsīs uzmanību Ramonai un nekautrēsies pat palūgt viņai telefona numuru!