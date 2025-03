Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Nikola Kidmena erotiskā drāmā, evaņģēlistu ķildas noslēdzas, pašmāju influenceri jaunā realitātes šovā

Par Romijas lomu Kidmena tika pie labākās aktrises balvas Venēcijas filmu festivālā, tāpat bija nominantos šogad "Zelta globusu" ceremonijā. Kā atklāj filmas režisore Hālina Reina, scenārijs rakstīts jau ar domu, ka galvenajā lomā būs Nikola Kidmena. Jo viņa izlasījusi pašu pirmo uzmetumu un teikusi, ka ir gatava uzņemties to. “Kad nākamajā rītā pamodos, biju panikā. Mūsu rīcībā bija pasaulē labākā aktrise!” atminas Reina. Savukārt Nikola Kidmena saka – centusies būt tik atklāta, cik vien spējusi. “Un tad jau mēs skatījāmies, kurp tas mūs aizved,” norāda aktrise, piebilstot: “Filmās, kurās esmu piedalījusies, daudzas tēmas bijušas aplūkojamas caur seksualitātes prizmu. Es neesmu no tā kautrējusies, neesmu izlikusies, ka tādas tēmas neeksistē.” Unikāla gan bijusi iespēja šādu stāstu izstāstīt no sievietes skatpunkta, turklāt ar sievieti kameras otrā pusē. “Man bija tā iespēja būt neticami godīgai – es atklājos kā tādai māsai vai draudzenei, ar kuru sēžu gultā blakus un apspriežu visintīmākās lietas,” bilst Kidmena. “Un jutos pilnīgā drošībā, Hālinai ir ļoti attīstīts mātes instinkts, viņa par mums visiem ļoti rūpējās. Īpaši par mani.” Atklātība bijusi tika liela, ka dažbrīd pēc filmēšanās aktrise pat domājusi: “Ko es tikko izdarīju? Kur aizgāju? Cik dziļi aizgāju?” Ko tad viņa pati ieguvusi no šīs filmas? “Tas ir pārāk personiski,” atbild Kidmena, sakot, ka viņai vēl nepieciešams pēc tādas atklātības mazliet “paslēpties aiz bruņām”. Un viņa zina, ka pēc filmas palaišanas tautās viedokļi būs daudzi un dažādi. “Bet es nekad nekautrēšos no šīs lomas un nenovērsīšos no tās, līdz pat savai pēdējai stundiņai ne,” saka Kidmena.