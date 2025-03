“Man sāp sirds, ka es nevarēju pateikt paldies!” – Katrīnas Dimantas korim atņem atvadu vārdus

Arī Katrīna sociālajos tīklos dalījusies ar savu sarūgtinājumu, ka nav varējusi pateikt paldies saviem koristiem, atbalstītājiem un visiem, kas viņai palīdzējuši šovā. “Ir, protams, bēdīgi. Man sāp sirds, ka es nevarēju pateikt paldies. Paldies katram savam koristam, paldies atbalstītājiem. Tik daudz cilvēku man ir pateikuši "jā", un es to ļoti novērtēju. Man reāli mirdz acis par to, kādi ir mani atbalstītāji – pat nekaunos vairs no vārda "fani". Esmu lepna, ka man bija iespēja tur būt,” – "Instagram" storijos vēsta Katrīna.