No Tupaka līdz Merilinai Monro: desmit leģendāras slavenības, kuru nāve fanu vidū joprojām raisa šaubas

Interneta un fanu vidū klejo dažādas teorijas un stāsti, kas apgalvo, ka dažas no lielākajām pasaules slavenībām patiesībā ir inscinējušas savu nāvi, lai aizbēgtu no sabiedrības uzmanības un slavas spiediena. Tiek uzskatīts, ka daži no viņiem, kā, piemēram, Elviss Preslijs, Tupacs Šakurs un pat Džims Morisons, dzīvo tādā slepenībā, ka mēs nekad nespēsim atklāt patiesību.