"Es labā nozīmē apskaužu latviešus!" Daugavpils teātra aktieris Vadims Bogdanovs par "citādo dvēseli" un tirānu, kas ir katrā no mums

"Cilvēks un Tirāns" esot personisks stāsts – ne gluži izrāde, bet manifests par savu pozīciju, kas saistīts arī ar Krievijas agresiju Ukrainā: “Par to, kas man sāpēja, arī šajā izrādē stāstīju. Mani iedvesmoja Vladimira Nabokova stāsts "Iznīcināt Tirānus", stāsts par to, kā cilvēks vēlas savā valstī nogalināt diktatoru. Tad, lūk, viena no manas izrādes interpretācijām ir par to, ka tirāns mums jānogalina sevī, kurš katrā no mums ir. Mana audzināšana, bērnība, netaisnības sajūta – tas viss manī sēž, atšķirība ir tā, ka es saprotu, ka tas ir nepareizi. Piemēram, es biju neiecietīgs pret seksuālajām minoritātēm, joprojām ienāk prātā domas par to, tad strādāju ar sevi, lai attīstītu apzinātu toleranci. Es nogalinu tirānu sevī.”