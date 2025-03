Kad ar vienu nepietiek. Selēna Gomesa, Vera Vanga, Ariana Grande un citas zvaigznes, kas izvēlas divkrāsu kleitas

Viena no pasaulē populārākajām popzvaigznēm, k-pop grupas "BLACKPINK" dalībniece, šogad debitē arī kā aktrise – viņa atveido vienu no galvenajām lomām ilgi gaidītā seriāla "Baltais lotoss" turpinājumā. Pirmizrādē viņa pozēja "Miss Sohee Couture" divkrāsu korseškleitā no gaisīga šifona auduma. Īsts lotosa zieds rokās papildināja šo nevainojamo koptēlu.