Komponista Borisa Rezņika dēls Oļegs pārcēlies uz Gambiju un attīsta Āfrikas miljonāru biznesu

Katru gadu tūkstošiem laimes meklētāju no Gambijas ar laivām dodas nāves ceļā, kā iesaukts visbīstamākais migrantu maršruts, no Rietumāfrikas uz Kanāriju salām. Vairāki simti iet bojā (2023. gadā 6618 cilvēki no Rietumāfrikas kopumā), bet daudzus tas neattur. Viņi sasauc ģimenes sapulci un aicina savākt naudu vietai laivā. “Un ģimene izlemj – ja viņš pa ceļam neaizies bojā, tad sāks pelnīt un sūtīs naudu. Tā vietā, lai ieguldītu biznesā šeit, savu tuvinieku sūta kā vergu uz Eiropu, kurš pa ceļam var nomirt,” Oļegs par to ir sašutis. Viņš uzsver, ka arī Eiropai nav nekāda ieguvuma, jo nopelnītā nauda aizplūst prom: “Jā, cilvēki vajadzīgi, arī Latvijai vajadzīgi imigranti zemu apmaksātiem darbiem, bet ne lai visu naudu sūtītu prom.”