Kaspars Kambala vēlas jau laikus iegādāties zārku savām bērēm

Garumu gan viņš pieminēja, jo aizdomājies par to tāpēc, ka ir vairāk nekā divus metrus garš un prāto, vai maz tik lieli zārki ir. Uz šādām sarunām viņu uzvedinājusi nesena tikšanās ar paziņu: "Braukājāmies apkārt un iebraucām apbedīšanas birojā. Mēs kaut ko tur smējāmies. Viņi teica, cik liels es esmu, un tik lielus zārkus neesot nemaz tik viegli dabūt." Viņam pat esot piedāvāts aizbraukt tos aplūkot. Kaspars aizdomājies par to, ka viņa nāves gadījumā būtu labi, ja viss iepriekš tiktu sagatavots un tuviniekiem par to nebūtu jādomā. Olga par šo sarunas tematu nemaz nav sajūsmā. Viņa domā, ka Kasparam pienākusi krīze, vai arī tas esot atteikšanās no alkohola rezultāts.