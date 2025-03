FOTO: šovbiznesa zvaigznes žilbina "Oskara" balvu pasniegšanā

Kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma" Zilbaloža filmas konkurenti bija Holivudas lielbudžeta projekti "Prāta spēles 2" jeb "Inside Out 2" un "Robots savā vaļā" jeb "The Wild Robot", Austrālijas filma "Memoir of a Snail" un britu leģendārās studijas "Aardman Animations" filma "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl". Kategorijā "Labākā ārvalstu filma" bija nominētas arī filma "The Girl with the Needle" ("Meitene ar adatu") no Dānijas, Vācijas filma "The Seed of the Sacred Fig" ("Svētās vīģes sēkla") un franču režisora Žaka Odijāra muzikālā kriminālfilma "Emilia Perez" ("Emīlija Peresa"), kas dominēja "Oskara" balvu nominācijās.