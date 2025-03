Olga Kambala Valentīndienā no vīra Kaspara saņēmusi kebabu

Kaspars gan precizē, sakot, ka arī sieva ir laipni gaidīta. Olga gan ir izbrīnīta, jo par to uzzina tikai sarunas laikā. Olga vēlētos, lai uzaicinājums izskanētu tā, lai arī viņa to saprastu. Sieva vēlētos no vīra saņemt rakstisku ielūgumu, kuru apliecina ar parakstu. Kā izrādās, Olga ne reizi vien palikusi mājās, lai gan bijis sarunāts citādi, jo ne vienmēr noruna piepildoties. Viņa vīram teic: "Es tev neticu, jo parasti visas aicināšanas beidzas ar to, ka es palieku viena pati mājās." Kaspars gan ne pārāk gribēja to uzklausīt.