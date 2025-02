“Pats sevi līdz galam nepieņēmu!” Markus Riva atzīst, ka pusaudža gados cieta no apcelšanas skolā

Viņaprāt, cilvēki pārāk bieži sevi nevajadzīgi izkaisa sīkās lietās, un mentālā veselība cieš no soctīklu ierakstiem un cepšanās par to, ko dara politiķi vai ko citi par mums domā: “Jācenšas stāvēt tam visam pāri, būt bigger than this – kā mana jaunā albuma nosaukumā. Vajag mazāk sēdēt soctīklos, gaidot, kad citi tevi novērtēs, labāk aiziet uz mežu un sajust īsto dzīvi.”