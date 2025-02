FOTO: Liepājā klausītājus savaldzina Indijas klasiskā mūzika

“Mēs spēlējam un interpretējam mūziku, ko citi komponisti ir pierakstījuši iepriekšējos gadsimtos. Mēs godinām to, kas mums ir iedots, taču vienlaikus ieliekam tajā daļu no savas sirds un dvēseles,” par Indijas klasiskās mūzikas atskaņošanu stāsta Purbajans Čaterdžī. Turpinot plašāk skaidrot rāgu būtību, Akašs Sergejs Ancupovs sanākušajiem stāstīja: “Mēs esam pieraduši, ka komponists uzraksta skaņdarbu un cits mūziķis, kas to interpretē, paņem notis un tās nolasa, bet šeit notiek cits process. Tas ir sava veida mūzikas radīšanas rituāls vai maģija, jo mūziķis ir vairāk kā dzejnieks, kas nevis lasa, bet rada dzeju, un mūzika tiks radīta jūsu priekšā uz skatuves. Vienlaikus tur ir ļoti stingri klasiskie kanoni, kuru ietvaros mūzika tiek radīta, tāpēc tā izklausās tik svaiga vai fascinējoša.”