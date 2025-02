Kurš būs nākamais Džeimss Bonds? Pieaug spekulācijas pēc tam, kad "Amazon" ieguvusi tiesības uz 007 franšīzi

Nākamie Bezosa skatījumā varētu būt Toms Hārdijs, Ārons Teilors-Džonsons un Idriss Elba. Toms Hārdijs ir 47 gadus vecs, un eksperti uzskata, ka viņš varētu būt pārāk vecs šai lomai. 34 gadus vecais Ārons Teilors-Džonsons ir zināms no "Kick-Ass" un "Kraven the Hunter", bet pēdējais projekts neveiksmīgi startēja kinoteātros, kas aktierim nenāk par labu. 52 gadus vecais Idriss Elba ir izslēdzis sevi no kandidātiem, jo rasistiskā reakcija uz iespējamo Bonda lomu viņu "šķebināja un atgrūda".