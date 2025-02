Princese Ketrīna atgriež modē šo auskaru tendenci (un to ir smalki darījusi jau gadiem ilgi)

Keitas Midltones gaume auskaru izvēlē ir ļoti dažāda, taču viens konkrēts stils atkārtoti parādās viņas rotaslietu kolekcijā. 43 gadus vecā Velsas princese ir nēsājusi gandrīz visu stilu auskarus – sākot no smalkiem nokarenajiem auskariem un riņķiem līdz vēsturiski vērtīgiem juvelierizstrādājumiem no karaļnama dārglietu kolekcijas. Šomēnes, viesojoties sieviešu cietumā, kur princese iepazinās ar to, kā tiek palīdzēts tur esošajām mātēm un bērniem, viņa bija izvēlējusies auskaru stilu, kādu Ketrīnai redzam aizvien biežāk - lielus nagliņauskarus.