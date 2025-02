Latvijā 2024. gadā skatītāko filmu TOP 10...

Kinoteātros izrādīto filmu apmeklējuma trijniekā Ginta Zilbaloža filmai Straume (173 538 skatītāji līdz 31. decembrim) seko ASV pilnmetrāžas animācijas filmas Nejaukais Es 4 / Despicable Me 4 (Universal Pictures, 138 228 skatītāji) un Prāta spēles 2 / Inside Out 2 (Pixar Animation, 109 043 skatītāji). Populārāko filmu desmitnieku noslēdz vēl divi Latvijas kinodarbi – Latvijas literatūras klasikā balstītā daudzsēriju filma Pansija pilī (46 614 skatītāji) un patriotiski vēsturiskā filma Zeme, kas dzied (42 011 skatītāji). Vērtējot atsevišķi Latvijas filmu apmeklējumu, 2024. gada populārāko filmu piecniekā iekļuvis arī režisores Elzas Gaujas aizkustinošais senioru stāsts Pastkarte no Romas (25 895 skatītāji) un ERAF projektā atbalstītā ģimenes filma skolas vecuma bērniem BUM! (režisores Marta Selecka un Andra Doršs, 21 216 skatītāji). Jāpiebilst, ka arī šis populārāko filmu piecnieks uzskatāmi apliecina kinoskatītāju intereses pieaugumu, jo šāgada topā skatītāju skaits katrai atsevišķai filmai ir vidēji divreiz lielāks, nekā 2023. gada populārāko filmu piecniekā.