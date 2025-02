Zināmas pirmās grupas, kas uzstāsies festivālā "Zobens un Lemess"

Par Ukrainas grupām. Šobrīd apstiprināta divu grupu dalība. Viena no tām ir atmosfrēriskā blekmetāla grupa “Khors”, kas nule kā laidusi klajā astoto pilnmetrāžas albumu “Letters to the Future Self” un pirms dažiem gadiem jau ir uzstājusies Bauskā. Savukārt otra ir "Severoth" – atmosfērisks blekmetāla projekts, kuru dzīvajā izpildījumā Latvijā varēs baudīt pirmo reizi. Tēmas, kas caurvij noskaņām bagāto mūziku, – dzeja, filozofija un Ukrainas daba. Šo muzikālo apvienībau dalībnieki pašreiz bāzējas Eiropā, tāpēc mūziķu ierašanās Latvijā kara dēļ nav apdraudēta.