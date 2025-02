Slavenais murkšķis Fils prognozē: pavasaris gaidāms drīz vai sešas nedēļas nāksies pieciest ziemu?

“York Daily Record” statistika liecina, ka Fils ēnu redzējis 108 reizes, bet agru pavasari solījis nieka 20, savukārt 10 gadu rezultāts nav pierakstīts. Pērn viņš ēnu neredzēja un prognozēja agru pavasari. Protams, Pensilvānijas Murkšķa klubs apgalvo, ka visas prognozes ir precīzas, tikai reizēm klibo to interpretācija, savukārt dažādi nopietnāki vērtētāji to precizitāti lēš mazāku par 50%. Savā ziņā problēmu rada arī fakts, ka nav īsti skaidrs, ko nozīmē “agrs pavasaris”. Piemēram, Fila konkurenta, Ņujorkas Steitenailendā dzīvojošā murkšķa Čaka gadījumā izmanto objektīvāku kritēriju, proti, lielākās daļas dienu vidējā temperatūra Ņujorkā virs 4 grādiem pēc Celsija skalas laika posmā no 2. februāra līdz astronomiskā pavasara sākumam. Interesanti, ka savs nacionālais sinoptiķis murkšķis Villijs ir arī Kanādā.