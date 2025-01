Jaunā latviešu komēdija “Vecāku sapulce” bauda popularitāti, pirmajā nedēļā to kinoteātros noskatījušies 12 000 skatītāju

Šī tendence bija vērojama arī 2024. gadā, kad par otru skatītāko darbu kinoteātros kļuva daudzsēriju mākslas filma “Pansija pilī”. Abus darbus vieno filmu studija “Mistrus Media” un režisores Martas Elīnas Martinsones iesaiste – viņa režisējusi “Vecāku sapulci” un ir viena no “Pansijas pilī” režisorēm.



Ansambļa komēdija “Vecāku sapulce” atklāj mācību gada noslēdzošo vecāku sapulci, kurā, satiekoties 9.c klases vecākiem (Elita Kļaviņa, Mārtiņš Kalita, Dārta Daneviča, Lauris Dzelzītis u. c.), absurdi pārpratumi un absolūts haoss ir neizbēgami. Kolorītajā kompānijā visiem ir viedoklis par visu – no veģetārajiem pīrādziņiem līdz pat pedagogu ētikai un klases mikroklimatam. Tikmēr jaunās skolotājas Dārtas (lomā Sandija Dovgāne) centieni ievirzīt izlaiduma plānošanu produktīvā gultnē kļūst par neiespējamo misiju.



Pirmajā izrādīšanas nedēļā Martas Elīnas Martinsones komēdija “Vecāku sapulce” ir saņēmusi plašas un pozitīvas atsauksmes no tās skatītājiem visā Latvijā. Norādot uz “smaidu pēc filmas dažādu paaudžu sejā” un garantētu izmiešanos, sociālajos tīklos tie izceļ gan filmā atpazīstamos varoņu uzvedības modeļus un tipiskās kopsapulču situācijas un paradumus, gan iespēju ieraudzīt sevi no malas un novērtēt skolotāja darba nozīmi šī brīža Latvijas izglītības sistēmā.