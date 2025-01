Pirmizrādi piedzīvo filma “Bridžita Džounsa: Kā traka pēc viņa”. Renē Zelvēgere cer, ka šīs tomēr nebūs beigas

Lai gan Bridžitas tēls radās 90. gados, Fīldinga ir pārsteigta un aizkustināta, ka Z paaudze viņu ir pieņēmusi tikpat sirsnīgi. "Kad es rīkoju grāmatu parakstīšanas pasākumus, puse no auditorijas ir jaunieši no Z paaudzes. Viņi ir pirmā paaudze, kas jau ilgu laiku piedzīvo globālu krīzi. Viņi emocionāli ir ļoti līdzīgi Bridžitai – jūtīgi, atklāti un bieži dalās savās emocijās TikTok vietnē. Arī viņiem ir savas mazās rutīnas – ja Bridžita mierinājumu rod saldējumā un degvīnā, viņi to atrod savās miega rutīnās un citos paradumos. Es domāju, ka viņi ir ļoti interesanta un brīnišķīga paaudze. Nevaru vien sagaidīt, kad viņi sāks rakstīt vairāk romānu."