"Darbaholisma dēļ kļuvu atkarīga," - pašmāju hiphopa zvaigzne Būū atzīstas marihuānas lietošanā un aizbrauc uz Austrāliju

Atklājot iemeslu, Būū stāsta, ka nepieciešams distancēties no personas, ko viņa ir radījusi, lai mainītu sevi. Lai kļūtu cita. Lai spētu nojaukt uzceltās robežas – dzimto valodu, pilsētu, pazīstamos cilvēkus, bailes un ticību, dzīvokli, kurā pēdējo trīs gadu laikā spēja uzbūvēt mūziķa karjeru, – un atklātu patieso sevi. “Esmu neizsakāmi lepna par saviem panākumiem – biju uz žurnālu vākiem, saņēmu apbalvojumus –, tomēr tajā paša laikā darbaholisms un perfekcionisms pārņēma mani, kā dēļ kļuvu atkarīga no zālēm. Piedzīvotas neskaitāmas dziļas izdegšanas, ar kurām esmu spējusi tikt galā šajās četrās sienās,” rezumē Būū. "Spotify" platformas podkāstā draudzenei Ievai Biteniecei Būū neslēpj, ka lietojusi marihuānu. Narkotikas vienmēr esot bijušas līdzi somiņā, un neviens apkārt to neesot zinājis.