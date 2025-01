Sākas Latvijas nākotnei izšķirīgi gadi. Astronumerologa Kristapa Baņķa prognozes

Kristaps Baņķis uzsver, ka līdztekus valsts pārmaiņām ir nepieciešama arī personīgā atmoda. Viņš mudina cilvēkus mainīt savas domas un attieksmi, praktizēt piedošanu un koncentrēties uz to, ko reāli var mainīt. “Brīvā griba ir izvēlēties starp Gaismu un Tumsu sevī pašā. Sāc ar savām domām. Mierpilnas, maigas un piedodošas. Domā par to, ko reāli vari mainīt, nevis piedalies kopējā “šausmoloģijā” un sašutumā, kas tikai baro to, ko nemaz nevēlētos,” dod padomu astronumerologs, brīdinot: “Izglāb sevi! Gribas, lai šo divu gadu laikā Latvija un latvieši pamostas un piedzīvo #Atmoda2026 – tā ir 20 gadu laikā vienīgā iespēja aizsākt ko vērienīgu un ilgmūžīgu. Ja ne, tad pārējais jau tikai laika jautājums, kas strauji saruks…”