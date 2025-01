Pie skatītājiem nonāks jauna Latvijas spēlfilma “Mūžīgi jauni”

Režisors Armands Začs atklāj: “Filma sākas ar mūzikas festivālu – kamēr lielākā daļa draugu izklaidējas, divi no viņiem ir dzemdību namā. No rīta draugi saņem jaundzimušā bildi, un tad viņu galvās kaut kas noklikšķ, radot dažādus jautājumus. Vai mums tagad jābūt pieaugušākiem? Vai kaut kas ir mainījies? Lielai daļai divdesmitgadnieku ir ļoti grūti „kļūt par pieaugušajiem”. Viņiem sagādā grūtības it kā pašsaprotami ikdienas realitātes aspekti, tas izpaužas visādos garīgajos traucējumos, atkarībās un citos neveselīgos mēģinājumos tikt ar šo ikdienu galā. Runāt par to abstrakti un virspusēji ir joprojām aktuāls trends, taču realitātē mēs turpinām cits no cita atsvešināties un nemākam komunicēt. Es filmu veidoju kā galvu reibinošu mozaīku, kurā ar krietnu devu pašironijas pētu savu paaudzi.”