BAFTA nominācijas atklātas – šogad galvenajās kategorijās nav izteikta favorīta

BAFTA balvas tiek pasniegtas kopš 1949.gada, šogad vērtēšanā tika izskatītas 235 filmas no visas pasaules, no tām 80 tika atlasītas "garajiem sarakstiem" 25 kategorijās. Par nominēto filmu sarakstiem līdz februāra vidum balsos visi Britu Kinoakadēmijas biedri, kuru skaits pārsniedz 8000 kinoprofesionāļu. Savukārt laureāti kļūs zināmi 16.februārī apbalvošanas ceremonijā, kuru no Londonas translēs televīzijas kanāls "BBC One" un citi mediji visā pasaulē.