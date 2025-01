Brūka Šīldsa atbild kritiķim, kurš viņai pateica: "Es tiešām vēlos, lai jūs izskatītos tā, kā agrāk"

Šīldsa, kura reklamē savu jauno grāmatu “Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old” (“Brūkai Šīldsai nav atļauts kļūt vecai”), intervijā runāja arī par sabiedrības spiedienu, ar kādu saskaras sievietes. "Skaistumkopšanas industrija vēlas, lai mēs dzenamies pēc jaunības, lai nožēlojam pagātni, domājot – kā būtu, ja būtu," viņa sacīja. "Es domāju, ka ir svarīgi apzināties, ko esi piedzīvojis, bet vēl svarīgāk ir ar prieku pieņemt: 'Es varbūt nezinu, kur dodos, bet tagad esmu šeit.'"