Kulta grupas "Take That" dalībnieku dzīve šodien: zaudēts bērns, neuzticība, grūtības ar tēva lomu, seksa trūkums un aiziešana no publiskās dzīves

Interesanti, ka britu puišu popgrupa “Take That” savulaik tika izveidota kā atbildes reakcija uz amerikāņu puišu grupu "New Kids on the Block". Bet kas to vairs atceras... Eiropā “Take That” triumfa gājiens bija fenomenāls. Ar tādiem hitiem kā "Back For Good" un "Never Forget" viņi kļuva par viena no populārākajām puišu grupām 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā.