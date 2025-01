Sievietes valda pār pasauli. Seriāla "Dune: Prophecy" recenzija

Šoreiz apskatāmā HBO seriāla pamatā ir no 2012. līdz 2016. gadam tapušie grāmatas «Great Schools of Dune» stāsti par mītisko «Bene Gesserit» sieviešu kolektīvu, kas ir gan politisks, gan pārcilvēcisks spēks. Tolaik runa bija par pagājušā gadsimta 60. un 70. gadiem! Nebija tapis vēl ne Ridlija Skota «Svešais» (1979), ne arī «Pa asmeni skrejošais» (1982) – abas zinātniskās fantastikas filmas veidotas, Ridlijam iedvesmojoties no potenciālās filmas «Kāpa» tapšanas laika. Tas kino industrijā ir laiks, kad specefekti ir tālu no tā līmeņa, ko esam raduši redzēt šodien. Filmas versijas tolaik bija daudz un dažādas, taču lielākoties visi radošie centieni apsīka pie filmas budžeta un tehniskajām iespējām. Ar «Kāpas» scenāriju ilgi jo ilgi cīnījās ekscentriskais franču-čīliešu izcelsmes režisors Alehandro Hodorkovskis, kurš ir radījis dažādus sirreāla žanra kino meistardarbus. Viņš pat vēlējās lomām piesaistīt Salvadoru Dalī, kurš gan piekrita tikai par 100 000 dolāru stundā, pavīdēja idejas arī par Miku Džegeru, bet mūziku bija plānots uzticēt tolaik slavenajiem psihedēliskā roka pārstāvjiem «Pink Floyd». Tā arī nevarēja būt sakritība, jo Herberts savulaik, vismaz tā runā medijos, aizrāvies ar halucigēno sēņu izraisītām pieredzēm un nevairījies šo visu iepīt arī savos stāstos.