FOTO: Timotijs Šalame biogrāfiskā filmā par leģendāro Bobu Dilanu

Tas bija kaut kur pandēmijas laikā, lai gan es domāju, ka es to sāku izjust pat pirms tam. Tā bija Boba Dilana dziesmas “Ballad of a Thin Man” koncertversija, kas ir atrodama Martina Skorsēzes dokumentālās filmas “No Directions Home” oriģinālajā video. “Ballade of a Thin Man” izpildījums mani aizkustināja no mūzikas viedokļa. Kad 2020. gada vasarā pandēmijas dēļ mums visiem bija daudz laika, skatījāmies D.A. Pennebeikera 1967. gada dokumentālo filmu “Bob Dylan: Don`t Look Back”, es biju patiesi sajūsmā par to, cik aizraujošs bija šis vienkāršais puisis Bobs un, ka viņam nebija šīs muļķīgās maskas, kuru ir viegli uzvilkt un kuru nēsā daudzi cilvēki. Tas bija patiešām pārsteidzoši un patiešām iedvesmojoši. Tas bija brīdis, kad es padomāju: "Hei, man ir iespēja spēlēt šo puisi? Tas ir lieliski.