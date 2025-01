Guntars Račs mēnesi pavadījis trakomājā...

“Jau kopš 1983. gada izvairījos no armijas. Vairākus gadus izdevās izbēgt. Gan simulēju depresiju un uz iesaukuma laiku nonācu Liepājas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, gan biju parastā slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu, gan vienkārši pavēstes ignorēju, līdz mani nostādīja fakta priekšā – vai nu es turpinu izvairīties no dienesta un tad pret mani ierosina krimināllietu, vai eju armijā. Cietumā nepavisam negribēju nokļūt, tāpēc izvēlējos armiju. Man gan pazīstami čaļi no karavīru ansambļa "Zvaigznīte" solīja, ka paņems pie sevis grupā, taču realitāte bija daudz, daudz skarbāka. Es nonācu strojbatā pie Maskavas otrā aizsardzības loka. Laikam jau tāpēc, ka Liepājas kara komisariāta iesaukšanas komisijas komisārs Mūrnieks bija uz mani pamatīgi uzēdies. Atceros, kā viņš teica: “Kas jums tur visiem "Līviem" ir? Visi ar visdažādākām diagnozēm izvairās no armijas, bet paskaties uz "Credo" – tie gan visi jau ir izdienējuši! Tu pinies ar "Līviem" un arī izvairies no dienesta.””