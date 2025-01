Gints Zilbalodis ar "Straumi" pretendē uz prestižo "Zelta globusu"

Balvas ieguvēji kļūs zināmi naktī uz pirmdienu, jo to pasniegšana sāksies plkst.3 pēc Latvijas laika. Uz balvu šajā kategorijā pretendē vēl piecas filmas - "Inside Out 2", "Moana 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".