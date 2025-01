Noskaidrots pasaulē bagātākais komiķis, taču Latvijā, iespējams, par viņu neviens nekad nav dzirdējis...

2014. gadā komiķis Neits Bargace izdeva savu pirmo albumu “Yelled at by a Clown”, kas sasniedza 2. vietu "Billboard" desmit populārāko komēdiju albumu topā un turējās šajā sarakstā divas nedēļas. Viņa pirmā stāvizrāde "The Tennessee Kid" straumēšanas vietnē "Netflix" tika izlaista 2019. gadā, un nākamā "The Greatest Average American" 2021. gadā, par kuru viņš saņēma “Grammy” nomināciju 2022. gadā. Neita karjera sasniedza jaunus augstumus 2023. gada oktobrī, kad viņš uzstājās kā televīzijas šova “Saturday Night Live” vadītājs.