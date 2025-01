200 filmas, viena leģenda: visbiežāk ekranizētais darbs kino vēsturē

Savukārt viens no jaunākajiem darbiem, kas saistīts ar Drakulas tēmu, ir filma "Nāves kuģa pēdējais brauciens", kas uz kino ekrāniem iznāca 2023. gadā. Šī filma balstīta uz nodaļu no Brema Stokera romāna "Drakula". Kuģis nolīgts, lai pārvestu privātu kravu – piecdesmit nemarķētas lādes no Rumānijas uz Londonu. Nolemtā kuģa komanda mēģina izdzīvot ceļojumā pāri okeānam, ik nakti piedzīvojot savādus notikumus un sajūtot nešķīstā klātbūtni. Kad "Dēmetra” nonāk Anglijas krastos, tā ir pārogļojies un pamests vraks. Lai gan tā neguva ievērojamus panākumus kinoteātros, šis darbs apliecina, ka Drakulas tēma joprojām ir aktuāla.