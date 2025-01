"Viņa bija iniciatore!” Džastins Baldoni reaģē uz Bleikas Laivlijas apsūdzībām

Abi aktieri Vecgada vakarā iesniedza prasības tiesā, atsaucoties uz notikumiem filmas "Manas mīlas lauskas" filmēšanas laukumā. Laivlija apgalvoja, ka Baldoni izrādījis neatbilstošu seksuālu uzvedību gan darbā, gan ārpus tā, kā arī organizējis pret viņu vērstu apmelošanas kampaņu. Savukārt Baldoni iesniedza 250 miljonu dolāru prasību, apstrīdot "The New York Times" rakstu, apgalvojot, ka publikācija izmantojusi "izvēlētus un sagrozītus saziņas fragmentus, izņemot tos no nepieciešamā konteksta, lai maldinātu sabiedrību."