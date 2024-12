Jauns skandāls "Zelta mikrofonā": "Instrumenti" atsakās no labākā albuma nominācijas, protestējot pret savas dziesmas izņemšanu no labākās dziesmas nominantu saraksta

"Mēs, grupa Instrumenti, vēlamies pateikties visiem Zelta Mikrofons žūrijas locekļiem, kuri godīgā balsojumā novērtēja mūsu darbu, iekļaujot dziesmu "Tu iekriti manī" starp kategorijas "Labākā dziesma" top5, kā arī nominējot albumu "Runā Rīga" kā “Gada labākais pop albums”. Diemžēl, balstoties uz mums pieejamo informāciju, dziesma "Tu iekriti manī" pēc sākotnējā balsojuma tika izņemta no kategorijas "Labākā dziesma" nominantu saraksta, aizstājot to ar citu darbu," savā "Facebook" kontā rakstīja grupa, paziņojot par atteikšanos no albuma nominācijas.