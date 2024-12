"Es to piedzīvoju, un tas bija šausminoši!" Ambera Hērda aizstāv Bleiku Laivliju apsūdzībās pret Džastinu Baldoni

Tiesiskajā sūdzībā 37 gadus vecā Laivlija arī apgalvo, ka 40 gadus vecais Baldoni, kurš ir filmas “Manas laimes lauskas” ("It Ends With Us") režisors, kopā ar studiju, kas producēja filmu, izstrādājis "daudzslāņainu plānu", lai kaitētu viņas reputācijai. Sūdzībā norādīts, ka Baldoni piesaistījis krīzes komunikāciju speciālisti Melisu Neitanu, to pašu personu, kuru Džonijs Deps nolīga savas augsta līmeņa neslavas celšanas prāvas laikā pret bijušo sievu Hērdu.