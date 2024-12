"Dzīvē nav nejaušību!" Dženifera Lopesa komentē šķiršanos no Bena Afleka

Dženifera Lopesa atklāja, kā viņa ir pieņēmusi dzīves mācības dažus mēnešus pēc šķiršanās no Bena Afleka. "Tāpēc, ka mūsu dzīves grūtības patiesībā liek mums domāt par to, kas man šeit ir jāiemācās. Nav nejaušību. Tas nenotiek vienkārši tāpat. Tas notiek ar iemeslu. Ko es varu iemācīties, un kā es varu iznākt no šīs situācijas stiprāka un gudrāka?"