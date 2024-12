Princis Harijs tik ātri nolēma bildināt Meganu Mārklu viena svarīga iemesla dēļ

Savā grāmatā "The Palace Papers: Inside the House of Windsor " Brauna norāda, ka princis Viljams, kurš pirms bildinājuma ar Keitu Midltoni ar viņu bija pavadījis kopā astoņus gadus, sākotnēji bija "noraizējies" par sava brāļa attiecību straujo tempu. Viņš baidījās, ka Meganai varētu būt grūti pielāgoties karaļnama dzīvei tik īsā laikā.