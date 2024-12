Latviešu džeza dendijs Kristaps Vanadziņš stilā iedvesmojas no "Krusttēva" un Fellīni

Jau bērnībā Kristaps sajūsminājies par tādiem pasaulē zināmiem džeza pianistiem kā Kaunts Beizijs un Djūks Elingtons, kuri, tērpušies klasiski elegantos uzvalkos ar kaklasaitēm, vērās viņam pretī no tolaik Latvijā pieejamo plašu vākiem. Mūziķis atceras, ka šīs plates 80. gados Padomju Savienībā izdeva "Melodija" – šie mūziķi nav bijuši konjunktūras aizliegto mākslinieku sarakstā. “Toreiz mani šis stils ļoti aizķēra. Laikam tas tik ļoti saglabājās manā zemapziņā, ka, ejot paša muzikālo ceļu, tas arī kļuva par manu stilu. Kā viņi izskatījās toreiz, tā es izskatos tagad, tie vīri mani joprojām iedvesmo. Man patīk skatīties uz kādreizējo modi, nevis jaunākajiem trendiem, jo liekas, ka mode, kas bija vakar, kaut kādā brīdī būs atkal aktuāla – parīt vai aizparīt. Es neesmu tas, kas skrien pakaļ modei, es mēģinu pakāpties un palūkoties uz to lielākā laika nogrieznī,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" stāsta džeza pianists. Jau vēlāk, pilnveidojot savu vizuālo tēlu, Kristaps iedvesmojies arī no kino: “Man mīļa filma ir "Krusttēvs", kurā visos parādītajos tērpos ir ārkārtīgi smalkas nianses. Tāpat arī jāmin kinorežisora Federiko Fellīni filmas, kurās redzam, kā tie vīri tur Itālijā izskatās.”