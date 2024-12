Atklāti pirmie festivāla "Summer Sound 2025" mākslinieki

Gadu no gada "Summer Sound" pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju, un arī nākamā gada 1. un 2. augustā Liepājas pludmale pārtaps par grandiozāko vasaras ballīti Baltijā. Galantis ir Zviedrijas elektroniskās mūzikas projekts, kuru vada producents Kristians Karlsons (pazīstams arī kā Bloodshy, viens no Miike Snow dalībniekiem). Līdz šim projekts ir savācis vairāk nekā 6,6 miljardus straumējumu un 1,9 miljardu video skatījumu visā pasaulē. Galantis sadarbojās ar Little Mix un David Guetta 2021. gada vasaras hitā "Heartbreak Anthem", kas pavadīja 13 nedēļas Apvienotās Karalistes oficiālajā top 10. Starp Galantis derbiem atrodami tādi populāri hiti kā “No Money”, “Peanut Butter Jelly” un “Runaway (U & I)".