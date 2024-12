Ēriku Hānbergu mundrumā tur apstaigas un omulība...

Viena spilgta epizode no zēnības gadiem Ērikam Hānbergam piedzīvota, mācoties Birzgales pamatskolā. “Ja tagad vecāki un sabiedrība nosoda skolotājus, tad manā jaunībā bija otrādi – par pārgalvīgām palaidnībām skolotājs varēja skolēnu, piemēram, ielikt kaktā. Ar savu klasesbiedru Brionu, lai izrādītos meitenēm, demonstrējām, kā no trīs stāvu augstās Birzgales pamatskolas var nolaisties pa noteku cauruli. Es nolaidos no otrā stāva, Brions no trešā. Tas mani spēcināja, ka es arī varu no trešā stāva. Kad biju jau izrāpies pa logu un tūlīt pa cauruli gatavs laisties lejā, pēkšņi skolotāja šo manu izrādīšanos pārtrauca. Mums ar Brionu sods bija tāds, ka pēc stundām, dzīvojot internātā, veselu nedēļu katru dienu vienu stundu vajadzēja soļot ap skolu.”