Jaunu dziesmu ar sirsnīgu vēstījumu klajā laiž "Musiqq"

Dziesma “Ieslēdz gaismu” ir aizkustinošs skaņdarbs, ko mākslinieki atveidojuši kā simbolisku stāstu, kas tiek izstāstīts no bērnu skatpunkta. “Iedvesma šai dziesmai tālu nebija jāmeklē – gan es, gan Emīls esam tēvi dēliem, un tajā izdziedam to, ko sapratīs katrs vecāks. Tas ir stāsts par to, cik svarīgi būt klātesošam attiecībās ar savu bērnu, par drošību un mieru, kuru varam sniegt. Dziesmu vēlējāmies nodot klausītājiem tieši tagad – adventes un svētku gaidīšanas laikā. ” stāsta dziesmas autors Marats Ogļezņevs.