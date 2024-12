Oficiāli šķirta Lienes Greifānes un viņas vīra Igora laulība

Liene neslēpj, ka, neskatoties uz to, ka līdz šim nav publiski runājusi par to, ka nu atkal ir brīva sieviete, vīriešu uzmanības viņai netrūkst. Tiesa - nevēlamas uzmanības. “Vīrieši sūta bildes ar saviem dzimumlocekļiem un saka, ka es to esot izdarījusi. Es domāju - ko tieši esmu izdarījusi? Skatos, ka šis cilvēks pirms pāris nedēļas apprecējies un nekaunas vēl sūtīt šādas bildes! Vienreiz pat 14 gadu vecs puisis izpildījās līdzīgā veidā. Es viņam teicu, ka pazīstu viņa mammu un pārsūtīšu viņai, lai paskatās, kā dēls izaudzis!"